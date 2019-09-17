На Украине призвали остановить политическую расправу над СМИ

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала власти страны остановить политическую расправу над независимыми СМИ.

Об этом говорится на сайте политсилы.

Отмечается, что заявление фракции связано с тем, что шестой апелляционный суд Киева принял решение, в результате которого телеканал «112 Украина» может быть лишён лицензии на цифровое вещание.

По мнению партии, судьи встали «на сторону тех, кто поставил себе целью уничтожить свободу слова в Украине».

«После смены власти ситуация со свободой слова на Украине осталась критической и ухудшается. Нападения и террористические атаки против независимых телеканалов правоохранительными органами не расследуются. Со стороны контрольных и ревизионных органов растёт давление на независимые СМИ», — говорится в заявлении.

Политсила утверждает, что Национальный совет по телерадиовещанию Украины превратился в «политического цензора и палача для свободы слова».

«После этого решения не осталось никаких сомнений, что против независимых телевизионных каналов — «112 Украина», NEWSONE, ZIK — началась спланированная политическая кампания на уничтожение», — указывается в сообщении.

Ранее украинский телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания по решению суда.

5 сентября стало известно, что Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NEWSONE лицензии и его закрытия.