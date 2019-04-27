Эксперт оценил слова депутата Рады об угрозе экологической катастрофы

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Анна Лушникова
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Сергея Шахова о том, что на Украине работает ряд предприятий, на которых существует реальная угроза экологической катастрофы.
Эксперт оценил слова депутата Рады об угрозе экологической катастрофы
  • Reuters

«Я думаю, что этот вопрос нужно тщательно исследовать. Но такая опасность реально существует. Дело в том, что Украина в лице своих политиков в течение последних пяти лет последовательно разрывала отношения с Россией себе в ущерб. В том числе и в ущерб собственной безопасности», — считает эксперт.

По словам Безпалько, в большей степени это касалось сотрудничества, которое осуществлялось в рамках снабжения украинских АЭС необходимыми составляющими. 

«Для того, чтобы нанести ущерб России и лишить её украинского рынка, Киев разорвал с нашей страной все отношения и заключил их с обанкротившейся Westinghouse. Так что, опасения Сергея Шахова вполне обоснованы. Поставляемые американской компанией составляющие не подходят для тех АЭС, которые сейчас работают на Украине. Это может повлечь за собой сбои в работе, нарушения технологического процесса и аварии. Опыт Чернобыля показывает, что даже незначительное отклонение от нормы может привести к фатальным последствиям», — сказал он.

Ранее депутат Верховной рады заявил, что в стране работает ряд предприятий, на которых существует реальная угроза экологической катастрофы.

По его словам, масштабы катастрофы на некоторых из них, в частности, на Запорожской АЭС, могут быть сопоставимы с чернобыльской катастрофой.

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