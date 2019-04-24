ЦИК России надеется на налаживание контактов с Центризбиркомом Украины

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Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что рассчитывает на налаживание взаимодействия с ЦИК Украины после выборов президента.
ЦИК России надеется на налаживание контактов с Центризбиркомом Украины
  • РИА Новости

«Очень надеемся, заинтересованы в оздоровлении ситуации... Есть надежда, в том числе и в нашей сфере, мы настроены на контакт, на взаимодействие. Дело за ними», — цитирует ТАСС Памфилову.

При этом она уточнила, что не желает прогнозировать развитие ситуации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на выполнение Минских соглашений новыми властями Украины.

Россия не направляла своих наблюдателей на второй тур выборов президента Украины. Как заявляли в МИД, это было бы небезопасно в нынешних условиях. 

Как отмечал украинский лидер Пётр Порошенко, он считает «сумасшествием» возможность присутствия российских наблюдателей на украинских выборах. 

По данным ЦИК Украины, после обработки 100% протоколов шоумен Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента, набрав 73,22% голосов. 

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