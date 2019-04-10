Наблюдателей от России не будет на втором туре выборов на Украине

Россия не будет направлять наблюдателей на второй тур выборов на Украине, так как в нынешних условиях это небезопасно. Об этом заявил РИА Новости статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Направлять людей в страну, власти которой прямо заявляют, что не желают их видеть на своей территории, по крайней мере безответственно. И потом в нынешних условиях это небезопасно», — заявил Карасин.

Второй тур выборов на Украине состоится 21 апреля.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Россия после недопуска Киевом российских наблюдателей на президентские выборы настаивает на необходимости реформирования системы наблюдения ОБСЕ.

31 марта на Украине прошёл первый тур выборов президента страны. По данным ЦИК, всего было зарегистрировано «2344 официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств».

При этом украинский Центризбирком отказал Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации граждан России.