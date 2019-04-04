В МИД России выступили за реформирование системы наблюдения ОБСЕ за выборами

Россия после недопуска Киевом российских наблюдателей на президентские выборы настаивает на необходимости реформирования системы наблюдения ОБСЕ. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Это ещё один пример того, что необходимо двигаться в сторону реформы механизмов наблюдения за выборами, переводить их на прочную договорную основу, исключать саму возможность разделения государств на какие-то группы или подгруппы», — цитирует его ТАСС.

Дипломат добавил, что все предложения российской стороны «находятся на столе переговоров в Вене».

Ранее почётный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва заявил, что недопуск наблюдателей из России к выборам президента Украины противоречит нормам ОБСЕ.

31 марта на Украине прошёл первый тур выборов президента страны. По данным ЦИК, всего было зарегистрировано «2344 официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств».

При этом украинский Центризбирком отказал Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации граждан России.