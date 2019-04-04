В МИД России выступили за реформирование системы наблюдения ОБСЕ за выборами

Короткая ссылка
Россия после недопуска Киевом российских наблюдателей на президентские выборы настаивает на необходимости реформирования системы наблюдения ОБСЕ. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Александр Грушко.
В МИД России выступили за реформирование системы наблюдения ОБСЕ за выборами
  • Reuters

«Это ещё один пример того, что необходимо двигаться в сторону реформы механизмов наблюдения за выборами, переводить их на прочную договорную основу, исключать саму возможность разделения государств на какие-то группы или подгруппы», — цитирует его ТАСС.

Дипломат добавил, что все предложения российской стороны «находятся на столе переговоров в Вене».

Ранее почётный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва заявил, что недопуск наблюдателей из России к выборам президента Украины противоречит нормам ОБСЕ.

31 марта на Украине прошёл первый тур выборов президента страны. По данным ЦИК, всего было зарегистрировано «2344 официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств».

При этом украинский Центризбирком отказал Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации граждан России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить