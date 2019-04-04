В МИД России выступили за реформирование системы наблюдения ОБСЕ за выборами
- Reuters
«Это ещё один пример того, что необходимо двигаться в сторону реформы механизмов наблюдения за выборами, переводить их на прочную договорную основу, исключать саму возможность разделения государств на какие-то группы или подгруппы», — цитирует его ТАСС.
Дипломат добавил, что все предложения российской стороны «находятся на столе переговоров в Вене».
Ранее почётный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва заявил, что недопуск наблюдателей из России к выборам президента Украины противоречит нормам ОБСЕ.
31 марта на Украине прошёл первый тур выборов президента страны. По данным ЦИК, всего было зарегистрировано «2344 официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств».
При этом украинский Центризбирком отказал Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации граждан России.