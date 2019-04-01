В ОБСЕ прокомментировали недопуск российских наблюдателей к выборам на Украине

Почётный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва заявил, что недопуск наблюдателей из России к выборам президента Украины противоречит нормам ОБСЕ.

«Исключение (российских наблюдателей. — RT) противоречит одному из наших копенгагенских обязательств, согласно которому страны — участники ОБСЕ приглашают друг друга наблюдать за национальными выборами», — цитирует РИА Новости Канерву.

При этом он добавил, что отсутствие наблюдателей из одной страны не может повлиять на легитимность наблюдения, «если принять во внимание необычайно большое число международных наблюдателей из такого большого числа стран».

31 марта на Украине прошли выборы президента страны.

После обработки 80,20% бюллетеней лидирует актёр и шоумен Владимир Зеленский, он набирает 30,40% голосов, действующий глава страны Пётр Порошенко получает 16,03%.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.