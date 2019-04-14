Порошенко назвал «сумасшествием» присутствие российских наблюдателей на выборах

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что считает «сумасшествием» возможность присутствия российских наблюдателей на украинских выборах президента. Об этом он сказал на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Трансляцию ведёт телеканал «112 Украина».

«Я не снимаю с себя ответственности, когда я сказал, что российских наблюдателей у нас не будет. Это сумасшествие, когда они претендуют, будучи страной-агрессором, на то, чтобы проверять качество избирательного процесса на суверенной демократичной Украине», — заявил он.

По его словам, после этого в адрес Украины «сначала ругались, потом прислушались к её аргументам». Он добавил, что сегодня Украину «никто по этому поводу не критикует».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что российская сторона не будет направлять наблюдателей на второй тур выборов на Украине, так как это небезопасно.

В марте ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации россиян на украинские выборы международными наблюдателями.