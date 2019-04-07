На Украине возбудили дело по факту фальсификации выборов в Донецкой области

На Украине полиция возбудила уголовное дело по факту фальсификации результатов голосования на восьми избирательных участках в подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

«В ходе мониторинга интернет-сети полицейскими был обнаружен видеоматериал с информацией о завышении количества голосов в пользу одного из кандидатов в президенты на ряде избирательных участков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по статье «Незаконное использование избирательного бюллетеня, голосование избирателем, участником референдума более одного раза».

Ранее в МВД Украины сообщили, что в полицию поступило 950 сообщений о нарушениях в ходе президентских выборов в стране.

Депутат Госдумы России Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую кампанию на Украине.