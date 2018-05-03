В Кремле надеются на сохранение добрых и союзнических отношений России и Армении

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на сохранение добрых и союзнических отношений России и Армении.
В Кремле надеются на сохранение добрых и союзнических отношений России и Армении
  • Reuters

«Мы по-прежнему надеемся, что все процессы в Армении будут оставаться в конституционных и законных рамках. Мы искренне желаем нашим армянским друзьям как можно скорее выйти на урегулирование внутриполитической ситуации, которая сложилось. Также мы надеемся, что в любом случае союзнические, добрые и конструктивные двусторонние российско-армянские отношения будут оставаться константой как для внешней политики нашей страны, так и для внешней политики Еревана», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что правящая Республиканская партия Армении не станет выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра, однако заверяет, что во втором туре будет избран глава правительства страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Закавказье
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных