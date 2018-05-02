Правящая партия Армении обеспечит избрание премьер-министра

Правящая Республиканская партия Армении не станет выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра, однако заверяет, что во втором туре будет избран глава правительства страны. Об этом сообщил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

«Армения 8 мая будет иметь премьер-министра. Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата на этот пост и поддержит кандидата, которого выдвинет одна треть состава парламента», — приводит РИА Новости его слова.

Багдасарян также призвал участников акций протеста в Армении прекратить блокировать дороги и магистрали.

Ранее Нацсобрание Армении не смогло избрать премьером лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Позднее стало известно, что второй тур выборов премьер-министра страны пройдёт 8 мая.