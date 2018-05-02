Правящая партия Армении обеспечит избрание премьер-министра

Короткая ссылка
Правящая Республиканская партия Армении не станет выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра, однако заверяет, что во втором туре будет избран глава правительства страны. Об этом сообщил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

«Армения 8 мая будет иметь премьер-министра. Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата на этот пост и поддержит кандидата, которого выдвинет одна треть состава парламента», — приводит РИА Новости его слова.

Багдасарян также призвал участников акций протеста в Армении прекратить блокировать дороги и магистрали.

Ранее Нацсобрание Армении не смогло избрать премьером лидера оппозиции Никола Пашиняна. 

Позднее стало известно, что второй тур выборов премьер-министра страны пройдёт 8 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Закавказье
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных