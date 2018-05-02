Правящая партия Армении обеспечит избрание премьер-министра
«Армения 8 мая будет иметь премьер-министра. Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата на этот пост и поддержит кандидата, которого выдвинет одна треть состава парламента», — приводит РИА Новости его слова.
Багдасарян также призвал участников акций протеста в Армении прекратить блокировать дороги и магистрали.
Ранее Нацсобрание Армении не смогло избрать премьером лидера оппозиции Никола Пашиняна.
Позднее стало известно, что второй тур выборов премьер-министра страны пройдёт 8 мая.