Эксперт прокомментировал одобрение сеймом Латвии перевода русских школ на латышский язык

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT прокомментировал одобрение профильной комиссией сейма Латвии перевода русских школ на латышский язык обучения.

По словам эксперта, русскоязычному населению после перевода русских школ на латышский язык предстоит выбрать для себя один из трёх путей дальнейшей жизни.

«Латвия никогда не рассматривала русскокультурное меньшинство как часть её гражданского общества. Русских там рассматривают как неграждан — людей, которые должны быть ущемлены в правах и в идеале которым лучше покинуть Латвию. Поэтому подобная политика должна привести к миграции этих людей в другие страны, например, в Россию, либо к их превращению в некую маргинальную массу людей, не имеющих полноценного образования, либо в людей, которые будут вынуждены ассимилироваться. В последнем случае это будут люди, далёкие от России, от русской культуры и от самого понятия русского мира», — сказал Безпалько.

Ранее в сейме Латвии отклонили инициативу в поддержку сохранения билингвистического образования — на русском и латышском языках.

Перевод на обучение только на латышском языке начнётся с 1 сентября 2019 года и должен быть завершён в 2021/22 учебном году.