Сейм Латвии проголосовал за перевод всех школ на латышский язык обучения

Сейм (парламент) Латвии одобрил поправки к закону об образовании, согласно которым школы будут переведены на обучение только на латышском языке.

Как отмечается, за это решение проголосовали более 66 депутатов, против — 21.

Saeima izskatīšanai komisijās nodod likumu grozījumus, kas paredz no 2019.gada 1.septembra vispārējās izglītības iestādēs sākt pakāpenisku pāreju uz mācībām latviešu valodā. pic.twitter.com/kTfQlDF6bX — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 8 февраля 2018 г.

Ранее президент Латвии Раймонд Вейонис одобрил перевод всех школ на латышский язык обучения.

Перевод на обучение только на латышском языке начнётся с 1 сентября 2019 года и должен быть завершён в 2021/22 учебном году.