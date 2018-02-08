Сейм Латвии проголосовал за перевод всех школ на латышский язык обучения
Как отмечается, за это решение проголосовали более 66 депутатов, против — 21.
Saeima izskatīšanai komisijās nodod likumu grozījumus, kas paredz no 2019.gada 1.septembra vispārējās izglītības iestādēs sākt pakāpenisku pāreju uz mācībām latviešu valodā. pic.twitter.com/kTfQlDF6bX— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 8 февраля 2018 г.
Ранее президент Латвии Раймонд Вейонис одобрил перевод всех школ на латышский язык обучения.
Перевод на обучение только на латышском языке начнётся с 1 сентября 2019 года и должен быть завершён в 2021/22 учебном году.