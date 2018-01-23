Правительство Латвии поддержало перевод всех школ на латышский язык обучения

Правительство Латвии поддержало поправки к закону об образовании, согласно которым школы будут переведены на обучение только на латышском языке.

Как сообщает Delfi, такой переход начнётся с 1 сентября 2019 года.

Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершён в 2021—2022 учебном году.

Отмечается, что переход будет постепенным. Так, в 2019—2020 учебном году 80% обучения на государственном языке в школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020—2021-м — в 7-х и 8-х классах, а в 2021—2022 учебном году — уже на всём заключительном этапе основной школы.

Планируется, что в средней школе в 2020—2021 учебном году полностью на государственном языке будут обучаться 10—11-е классы, а в 2021—2022-м — все классы.