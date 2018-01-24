Президент Латвии одобрил перевод всех школ на латышский язык обучения

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Президент Латвии Раймонд Вейонис поддержал поправки к закону об образовании, согласно которым школы будут переведены на обучение только на латышском языке.

«Мы должны постепенно перейти на обучение на латышском языке, потому что латышский язык — государственный. В какой-то момент всё обучение должно вестись на латышском языке», — цитирует Вейониса РИА Новости.

Ранее правительство Латвии поддержало перевод всех школ на латышский язык обучения.

Перевод на обучение на латышском языке начнётся с 1 сентября 2019 года и должен быть завершён в 2021—2022 учебном году.

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