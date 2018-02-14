Сейм Латвии отклонил инициативу о сохранении билингвистического образования

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Комиссия по мандатам, этике и заявлениям сейма Латвии отклонила общественную инициативу в поддержку сохранения билингвистического образования — на русском и латышском языках.

Как передаёт Delfi, представители комиссии также отказались передавать петицию, собравшую более 10 тыс. подписей, на рассмотрение других комиссий.

В свою очередь, комиссия по образованию, культуре и науке одобрила законодательные поправки, предусматривающие перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Ожидается, что постепенная реализация этой инициативы начнётся 1 сентября 2019 года, а завершится в 2021/22 учебном году.

Ранее сейм Латвии одобрил поправки к закону об образовании, согласно которым школы будут переведены на обучение только на латышском языке.

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