Сейм Латвии отклонил инициативу о сохранении билингвистического образования
Как передаёт Delfi, представители комиссии также отказались передавать петицию, собравшую более 10 тыс. подписей, на рассмотрение других комиссий.
В свою очередь, комиссия по образованию, культуре и науке одобрила законодательные поправки, предусматривающие перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Ожидается, что постепенная реализация этой инициативы начнётся 1 сентября 2019 года, а завершится в 2021/22 учебном году.
Ранее сейм Латвии одобрил поправки к закону об образовании, согласно которым школы будут переведены на обучение только на латышском языке.