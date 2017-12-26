В Россию из Абхазии экспортировали 6 тысяч тонн мандаринов из-за мраморного клопа

Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба заявил, что в Россию из Абхазии в предновогодние дни было экспортировано 6 тысяч тонн мандаринов.

«На 26 декабря в Россию экспортировано всего 6 тыс тонн», — приводит Интерфакс слова Тарбы.

Он отметил, что большой урон для сельского хозяйства в 2017 году нанёс мраморный клоп.

Тарба добавил, что в 2018 году для борьбы с вредителями из бюджета будет выделено 10 млн рублей.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что мраморный клоп уничтожил более 50% урожая мандаринов в стране. Политолог, общественный деятель из Абхазии Инал Хашиг прокомментировал НСН ситуацию с мандаринами.