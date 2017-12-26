В Россию из Абхазии экспортировали 6 тысяч тонн мандаринов из-за мраморного клопа

Короткая ссылка
Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба заявил, что в Россию из Абхазии в предновогодние дни было экспортировано 6 тысяч тонн мандаринов.

«На 26 декабря в Россию экспортировано всего 6 тыс тонн», — приводит Интерфакс слова Тарбы.

Он отметил, что большой урон для сельского хозяйства в 2017 году нанёс мраморный клоп.

Тарба добавил, что в 2018 году для борьбы с вредителями из бюджета будет выделено 10 млн рублей.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что мраморный клоп уничтожил более 50% урожая мандаринов в стране. Политолог, общественный деятель из Абхазии Инал Хашиг прокомментировал НСН ситуацию с мандаринами.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Закавказье
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119