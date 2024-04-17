RT в Telegram
Подпишись

Командир зенитно-ракетной батареи рассказал RT об уничтожении дронов ВСУ

Короткая ссылка
Командир зенитно-ракетной батареи армии России с позывным Перепел рассказал спецкору RT Александру Пискунову, что в ДНР на Кураховском направлении ВСУ часто применяют БПЛА из-за нехватки артиллерии.
Командир зенитно-ракетной батареи рассказал RT об уничтожении дронов ВСУ
  • РИА Новости

По словам военного, за последний месяц расчёт сбил семь крупных БПЛА. Однажды батарею атаковали одновременно три польских дрона-камикадзе Warmate.

«Два из них мы уничтожили, третий зашёл с тыла. Мы уже не сумели по нему отработать, но старший механик-водитель Мотор сумел выполнить манёвр, рискуя жизнью причём. Тем самым он сохранил жизнь машине, люди тоже все целы», – рассказал военнослужащий RT.

На опубликованном видео можно увидеть, как зенитчики 255-го мотострелкового полка поражают БПЛА.

Ранее военнослужащие армии России уничтожили стрелков ВСУ на Артёмовском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить