Ликвидированы опытный снайпер и его группа прикрытия: ВС РФ уничтожили стрелков ВСУ на Артёмовском направлении

МО РФ: российские снайперы уничтожили группу ВСУ на Артёмовском участке

Группа российских снайперов из уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ликвидировала опытного снайпера одного из спецподразделений ВСУ и его группу прикрытия, состоявшую из семи человек, заявили в Минобороны РФ. Впоследствии российские бойцы также захватили в плен группу эвакуации, направленную на помощь ВСУ.