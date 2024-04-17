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Ликвидированы опытный снайпер и его группа прикрытия: ВС РФ уничтожили стрелков ВСУ на Артёмовском направлении

МО РФ: российские снайперы уничтожили группу ВСУ на Артёмовском участке

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Сергей Гусаров
Группа российских снайперов из уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ликвидировала опытного снайпера одного из спецподразделений ВСУ и его группу прикрытия, состоявшую из семи человек, заявили в Минобороны РФ. Впоследствии российские бойцы также захватили в плен группу эвакуации, направленную на помощь ВСУ.
Ликвидированы опытный снайпер и его группа прикрытия: ВС РФ уничтожили стрелков ВСУ на Артёмовском направлении
  • © Министерство обороны РФ
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  • 17 апреля 2024

    В Минобороны РФ также рассказали, что артиллерийский расчёт «Нона-СВК» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт противника на Авдеевском направлении.

    «Получив цели от оператора беспилотного летательного аппарата, боевая машина и группа воздушного прикрытия выдвинулись на огневую позицию. Наведя орудие на цель, военнослужащие выполнили серию выстрелов 120-мм осколочно-фугасными снарядами по укреплениям ВСУ», — говорится в сообщении МО РФ.

    После поражения цели миномётчики оперативно покинули огневую позицию, уводя боевую машину от удара артиллерии и FPV-дронов противника.

  • Снайперская группа уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады уничтожила группу снайперов противника на Артёмовском направлении, заявили в Минобороны РФ.

    «В результате снайперской дуэли были ликвидированы опытный снайпер одного из спецподразделений ВСУ и его группа прикрытия, состоявшая из семи человек», — заявили в ведомстве.

    Кроме того, для эвакуации своих бойцов противник направил группу из четырёх солдат, которую ВС РФ взяли в плен.

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