Ликвидированы опытный снайпер и его группа прикрытия: ВС РФ уничтожили стрелков ВСУ на Артёмовском направлении
МО РФ: российские снайперы уничтожили группу ВСУ на Артёмовском участке
- © Министерство обороны РФ
-
17 апреля 2024
В Минобороны РФ также рассказали, что артиллерийский расчёт «Нона-СВК» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт противника на Авдеевском направлении.
«Получив цели от оператора беспилотного летательного аппарата, боевая машина и группа воздушного прикрытия выдвинулись на огневую позицию. Наведя орудие на цель, военнослужащие выполнили серию выстрелов 120-мм осколочно-фугасными снарядами по укреплениям ВСУ», — говорится в сообщении МО РФ.
После поражения цели миномётчики оперативно покинули огневую позицию, уводя боевую машину от удара артиллерии и FPV-дронов противника.
-
Снайперская группа уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады уничтожила группу снайперов противника на Артёмовском направлении, заявили в Минобороны РФ.
«В результате снайперской дуэли были ликвидированы опытный снайпер одного из спецподразделений ВСУ и его группа прикрытия, состоявшая из семи человек», — заявили в ведомстве.
Кроме того, для эвакуации своих бойцов противник направил группу из четырёх солдат, которую ВС РФ взяли в плен.