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Пушилин подтвердил гибель двух детей в Донецке

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил гибель двух детей в Петровском районе Донецка в результате обстрела ВСУ.
Пушилин подтвердил гибель двух детей в Донецке
  • РИА Новости

«Сегодня в четыре утра в результате прямого попадания снаряда противника в жилой частный дом в Петровском районе Донецка и последующего его возгорания погибли два ребёнка, девочка и мальчик», — написал он в Telegram.

По словам губернатора, поиски людей под завалами продолжаются.

Пушилин отметил, что на данный момент зафиксировано четыре обстрела.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что трое детей погибли в результате ночного обстрела Донецка ВСУ.

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