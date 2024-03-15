Пушилин подтвердил гибель двух детей в Донецке

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил гибель двух детей в Петровском районе Донецка в результате обстрела ВСУ.

«Сегодня в четыре утра в результате прямого попадания снаряда противника в жилой частный дом в Петровском районе Донецка и последующего его возгорания погибли два ребёнка, девочка и мальчик», — написал он в Telegram.

По словам губернатора, поиски людей под завалами продолжаются.

Пушилин отметил, что на данный момент зафиксировано четыре обстрела.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что трое детей погибли в результате ночного обстрела Донецка ВСУ.