Пушилин подтвердил гибель двух детей в Донецке
- РИА Новости
«Сегодня в четыре утра в результате прямого попадания снаряда противника в жилой частный дом в Петровском районе Донецка и последующего его возгорания погибли два ребёнка, девочка и мальчик», — написал он в Telegram.
По словам губернатора, поиски людей под завалами продолжаются.
Пушилин отметил, что на данный момент зафиксировано четыре обстрела.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что трое детей погибли в результате ночного обстрела Донецка ВСУ.