Российские войска сбили за неделю десять самолётов ВСУ

Российские ВКС и средства ПВО сбили за прошедшую неделю десять самолётов и один вертолёт ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО за неделю уничтожено десять самолётов Воздушных сил Украины», — говорится в заявлении.

Среди них пять Миг-29, три Су-27, а также вертолёт Ми-8.

«Уничтожено... 274 беспилотных летательных аппарата», — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли за неделю 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам, местам хранения военной техники и пунктам дислокации ВСУ.