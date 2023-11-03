Российские войска сбили за неделю десять самолётов ВСУ
- AP
- © Libkos
«Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО за неделю уничтожено десять самолётов Воздушных сил Украины», — говорится в заявлении.
Среди них пять Миг-29, три Су-27, а также вертолёт Ми-8.
«Уничтожено... 274 беспилотных летательных аппарата», — подчеркнули в Минобороны.
Кроме того, в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли за неделю 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам, местам хранения военной техники и пунктам дислокации ВСУ.