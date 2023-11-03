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Российские войска сбили за неделю десять самолётов ВСУ

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Российские ВКС и средства ПВО сбили за прошедшую неделю десять самолётов и один вертолёт ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российские войска сбили за неделю десять самолётов ВСУ
  • AP
  • © Libkos

«Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО за неделю уничтожено десять самолётов Воздушных сил Украины», — говорится в заявлении.

Среди них пять Миг-29, три Су-27, а также вертолёт Ми-8.

«Уничтожено... 274 беспилотных летательных аппарата», — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли за неделю 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам, местам хранения военной техники и пунктам дислокации ВСУ.

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