В МИД Швейцарии заявили, что проведут беседу с Россией после саммита по Украине
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
По его словам, у Берна с Москвой регулярные контакты и швейцарский посол в Москве открыт для диалога.
Кассис добавил, что Швейцария каждые две недели поддерживает контакт с МИД и проведёт дискуссии с Россией после конференции.
При этом он не привёл никаких подробностей.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, но необходима легитимная фиксация их итогов.