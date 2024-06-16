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В МИД Швейцарии заявили, что проведут беседу с Россией после саммита по Украине

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Швейцария проведёт дискуссии с Россией после конференции в Бюргенштоке, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
В МИД Швейцарии заявили, что проведут беседу с Россией после саммита по Украине
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, у Берна с Москвой регулярные контакты и швейцарский посол в Москве открыт для диалога.

Кассис добавил, что Швейцария каждые две недели поддерживает контакт с МИД и проведёт дискуссии с Россией после конференции.

При этом он не привёл никаких подробностей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, но необходима легитимная фиксация их итогов.

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