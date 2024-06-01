Ударная трёхминутка Руиса, идеальный навес Ямала и отменённый гол Петковича: Испания разгромила Хорватию на Евро-2024

Сборная Испании не оставила шансов команде Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Подопечные Луиса де ла Фуэнте неожиданно отказались от тотального владения мячом, но в заключительной трети первого тайма трижды поразили ворота Доминика Ливаковича. Одним из главных творцов успеха стал Фабиан Руис, который сначала ассистировал Альваро Морате, а спустя три минуты отличился сам. Уже в компенсированное время свой первый мяч за «красную фурию» забил Дани Карвахаль, замкнувший передачу с фланга 16-летнего Ламина Ямала. После перерыва «шашечные» могли сократить отставание, но гол Бруно Петковича был отменён.

В рамках второго дня чемпионата Европы по футболу статус центрального принадлежал матчу между сборными Испании и Хорватии. Первые считались одними из главных фаворитов турнира, а вторые входили в число самых успешных команд последних восьми лет. За этот период подопечные Златко Далича завоевали серебро и бронзу первенства планеты, правда, на предыдущем Евро вылетели уже на стадии первого раунда плей-офф. А их обидчиками тогда стали как раз их сегодняшние соперники, впоследствии также справившиеся с ними в финале Лиги наций 2023 года. И «шашечные» явно были намерены отомстить за то обидное поражение.

Шансы на это были. В плане опыта хорваты заметно превосходили пусть и талантливых, но переживающих смену поколений испанцев, вынужденных полагаться на молодёжь. Подтверждением тому стало присутствие в старте «красной фурии» не только Педри и Нико Уильямса, но пусть и невероятно перспективного, однако ранее не выступавшего на такого рода соревнованиях вингера Ламина Ямала, ставшего самым молодым футболистом в истории континентальных соревнований (16 лет 338 дней). И если его появление в основе можно было спрогнозировать, то отсутствие Алекса Гримальдо для многих стало неожиданностью. Левый защитник провёл впечатляющий сезон и помог «Байеру» выиграть Бундеслигу, набрав 32 (12 + 20) очка по системе «гол + пас» во всех турнирах. Однако Луис де ла Фуэнте предпочёл перестраховаться и сделал ставку на более надёжного Марка Кукурелью.

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Далич же обошёлся без сюрпризов. За завершение атак были призваны отвечать Андрей Крамарич и Анте Будимир, а центр полузащиты сформировало всем знакомое трио Лука Модрич — Матео Ковачич — Марсело Брозович. Причём последний не растерял доверие тренера даже после отъезда в Саудовскую Аравию прошлым летом. В защите же основное внимание было приковано к Йосипу Станишичу и Йошко Гвардиолу, при этом последний расположился не в центре, а на левом краю. Возможно, именно с целью сковать Ямала.

Сомневаться в том, что Испания будет играть первым номером и подолгу владеть мячом, не приходилось. Но сумеет ли она конвертировать территориальное преимущество в опасные моменты, оставалось огромным вопросом. Например, в вышеупомянутом финале Лиги наций «красной фурии» это не удалось, вследствие чего обладателя трофея пришлось выявлять в серии пенальти. Но здесь такой возможности не было, поэтому номинальным хозяевам было необходимо решать всё в основное время.

Первая позиционная атака Хорватии пришлась аж на 13-ю минуту. К этому моменту Испания уже успела вдоволь покатать мяч поперёк поля, отметившись лишь дальним ударом Альваро Мораты метров с 22. И хотя периодически оказывалась в непосредственной близости от ворот Доминика Ливаковича, остроту создать не могла. Правда, и противнику не позволила провести ни одну достойную контратаку. Будимир и Крамарич оставались на голодном пайке, да и Ловро Майер не мог прорваться через оборонительные редуты коллектива де ла Фуэнте.

Но с этого момента на поле берлинского «Олимпиаштадиона» стало происходить нечто неожиданное. Хорваты прибрали инициативу к своим рукам и заставили испанцев действовать в несвойственной для них манере. «Красная фурия» лишилась мяча и никак не могла вернуть его себе, но на 29-й минуте продемонстрировала, что умеет не только душить оппонента за счёт давления, но и контратаковать. Молниеносный выпад шикарной разрезающей передачей организовал Фабиан Руис, а Мората завершил комбинацию с неудобной, левой ноги, заставив ненадолго притихнуть скептиков, критикующих его за плохую реализацию.

Как часто бывает, после гола игра заметно оживилась. И всего за три минуты команды создали больше моментов, чем за предыдущие 30. Но если Уная Симона не удалось застать врасплох ни Ковачичу, ни Брозовичу с Майером, то Руис сделал заявку на звание лучшего футболиста матча. Не успел Ливакович прийти в себя после поражения в ближнем бою с Моратой, как хавбек «Пари Сен-Жермен» прорвался в штрафную и между ног Йосипа Шутало покатил низом. Вратарь снова не сумел ничего поделать, а решение Далича отрядить Гвардиола на фланг стало вызывать всё больше вопросов. Уже в компенсированное к первому тайму время почти все вопросы снял Дани Карвахаль, замкнувший прострел юного Ямала. Он впервые отличился за сборную.

Чтобы каким-то чудом забрать хотя бы одно очко, Хорватии было необходимо совершить настоящее чудо. И после перерыва подопечные Далича ожидаемо рванули вперёд. Уже на 55-й минуте они могли сократить отставание. Но Ковачич и Крамарич так и не смогли толком пробить, а выстрел Станишича в упор чудесным образом заблокировал дежуривший на линии Кукурелья.

Бронзовые призёры чемпионата мира упали духом и в оставшееся время практически не предпринимали серьёзных попыток организовать камбэк. Хотя их наставник всячески пытался освежить игру за счёт замен, к середине тайма бросив в бой не только Ивана Перишича, но и Марио Пашалича с молодым Лукой Сучичем. Однако их появление не позволило изменить ход противостояния.

Это мог сделать Бруно Петкович. На 72-й минуте он сменил Крамарича, а уже через восемь минут мог сократить отставание в счёте. Форвард не сумел реализовать 11-метровый, но зато не выключился из эпизода и замкнул пас Перишича из пределов вратарской. При этом пенальти могло бы и не быть, если бы грубейшую ошибку не допустил Симон, решивший поиграть с мячом в собственной штрафной. Казалось, у Хорватии появилась надежда, однако судейская бригада во главе с Майклом Оливером отменила взятие ворот, определив нарушение правил при исполнении стандарта.

После этого Хорватия окончательно загрустила, а Испания спокойно довела дело до победы. Подопечные де ла Фуэнте пожертвовали контролем мяча, но продемонстрировали фантастическую бережливость и использовали практически каждый опасный момент. И подтвердили своё право находиться в числе главных соискателей трофея.