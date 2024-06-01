Проблемы Нидерландов, реабилитация Бельгии и мечта Грузии: главные интриги группового этапа Евро-2024

Лишившиеся Френки де Йонга и Тёна Копмейнерса Нидерланды попробуют не ударить в грязь лицом и выйти из группы с Францией, Австрией и Польшей. Бельгия намерена реабилитироваться перед болельщиками за фиаско на мундиале в Катаре, хотя звёздное поколение уже постарело. А дебютирующая на крупных турнирах Грузия во главе с Хвичей Кварацхелией предпримет попытку побороться за выход в плей-офф. О главных интригах групп D, E и F на стартовавшем в Германии чемпионате Европы по футболу — в материале RT.

Удастся ли Нидерландам избежать провала?

На каждом крупном турнире сборных традиционно терпит неудачу хотя бы один из признанных футбольных грандов. В 2018-м эта участь постигла Германию, спустя четыре года к бундестим присоединилась ещё и Бельгия, а на Евро-2020 не оправдали ожиданий Франция и Нидерланды, неожиданно уступившие в 1/8 финала Швейцарии и Чехии соответственно. И есть основания полагать, что в этот раз оранжевые рискуют наступить на те же грабли.

С учётом нынешнего формата турнира сильные коллективы не выходят в плей-офф лишь в исключительных случаях. Достаточно вспомнить, как в 2016-м в 1/8 финала прошла даже не одержавшая ни одной победы в группе Португалия, впоследствии взявшая трофей. И хотя стать своего рода первопроходцами нидерландцам будет крайне непросто, они вполне могут неудачно выступить в квартете D и занять в нём лишь третье место. И с ходу попасть на Англию, Испанию или Бельгию. Причины опасаться этого есть.

Также по теме Сильнейшее поколение, слабые вратари и прагматизм Саутгейта: можно ли считать Англию главным фаворитом Евро-2024 Сборная Англии подходит к стартующему в Германии чемпионату Европы по футболу в статусе одного из главных фаворитов. Гарет Саутгейт...

Да, Нидерланды располагают одной из сильнейших защитных линий среди участниц ЧЕ. В центре могут сыграть Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт, Натан Аке, а шанса подменить их ждут Микки ван де Вен и Стефан де Врей. На флангах готовы выйти Дензел Думфрис — одно из главных открытий предыдущего ЧЕ, Жереми Фримпонг — один из лидеров «Байера», а также финалист ЛЧ-2024 Ян Матсен. Правда, последний получил вызов лишь из-за травм Тёна Копмейнерса и Френки де Йонга. И если без хавбека «Аталанты» в теории можно обойтись, то без полузащитника «Барселоны» будет сложно. Тот до последнего надеялся выступить в Германии, но так и не успел восстановиться после травмы голеностопа.

Потеря мозгового центра сама по себе делает Нидерланды крайне уязвимыми. Но ведь у них есть и другие проблемы. После Эдвина ван дер Сара в стране так и не появилось топового голкипера, вследствие чего на Евро ворота будет защищать кто-то из трио Барт Вербрюгген — Юстин Бейло — Марк Флеккен. Нет в распоряжении Кумана и сильного форварда. Мемфис Депай находится не в лучшей форме, Дониэлл Мален в этом сезоне забил лишь 15 мячей во всех соревнованиях за «Боруссию», а Брайан Бробби и Ваут Вегорст не тянут на роль нападающего одного из фаворитов чемпионата. Роль «ложной девятки» может исполнить Коди Гакпо, но и его забивным не назовёшь. В АПЛ он настрелял лишь восемь голов и столько же раз забил в кубках.

А соперники у нидерландцев более чем серьёзные. С учётом вышесказанного победа над Францией кажется невыполнимой задачей, особенно в связи с недавними поражениями в отборе с общим счётом 1:6. Да и Австрия с Польшей не выглядят мальчиками для битья. К счастью для оранжевых, очный матч рискует пропустить главная звезда бело-красных Роберт Левандовски, а за австрийцев не сыграют Давид Алаба и Ксавер Шлагер. Но выстроенный коллектив Ральфа Рангника вполне может удивить их и в нынешнем составе.

Реабилитируется ли Бельгия за фиаско на ЧМ-2022?

В Германии провалиться могут и «красные дьяволы», пребывающие в крайне непростом положении. Казалось, ЧМ-2022 стал лебединой песней для звёздного поколения бельгийцев, ещё недавно бравших бронзу на мундиале в России и занимавших первую строчку в рейтинге ФИФА. Но прошло полтора года, а в стране так и не появилось достойной смены ветеранам команды. В итоге Доменико Тедеско не нашёл ничего лучше, чем вновь вызвать в сборную Яна Вертонгена и Акселя Витселя, чей суммарный возраст составляет 72 года. А также призвать на помощь отправившегося доигрывать в Турцию Тома Мёнье и перебравшегося в Саудовскую Аравию Янника Феррейру Карраско.

Да, Кевин Де Брёйне всё ещё в строю и подтверждает свой высочайший уровень, хорош Леандро Троссард, а Ромелу Лукаку неделю назад забил 85-й гол за сборную. Да и несколько молодых звёзд подросли. Жереми Доку играет важную роль в «Сити», Луи Опенда наколотил 28 мячей за «Лейпциг», а Шарль Де Кетеларе воспрянул духом в «Аталанте» и помог ей одержать победу в Лиге Европы. Но проблемы в обороне и отсутствие классного вратаря способны перечеркнуть их старания. Тем обиднее, что сложности сам себе создал Тедеско, по абсолютно надуманной причине отказавшийся от услуг Тибо Куртуа.

А ведь противники Бельгии по квартету могут воспользоваться их проблемами. Словакия очень здорово прошла квалификацию и уступила лишь Португалии по числу набранных очков, очень сильным подбором исполнителей располагает Украина, да и Румынию не назовёшь откровенным аутсайдером. В отборе они не потерпели ни одного поражения, хотя были в одном секстете со Швейцарией и с Израилем.

Удивит ли Грузия на своём первом крупном турнире?

Статус главного фаворита в группе F прочно закреплён за Португалией, входящей в число главных претендентов на трофей. Зато шансы побороться за вторую прямую путёвку в плей-офф имеют все оставшиеся коллективы, среди которых и дебютант международных первенств — Грузия. Четыре года назад она уже была в шаге от выхода на континентальный форум, но уступила Северной Македонии в финале стыков. Но со второй попытки всё же добилась своего.

По стоимости состава «крестоносцы» входят в пятёрку с конца среди участников Евро, а их надежды в основном связаны с двумя футболистами. На чужой половине Вилли Саньоль будет полагаться на звёздного вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию, знакомого российским болельщикам по выступлениям за «Рубин» и «Локомотив», а на своей — на голкипера «Валенсии» Георгия Мамардашвили, который уже в скором времени может оказаться в «Челси». Не стоит забывать и про Жоржа Микаутадзе, весной демонстрировавшего феноменальную скорострельность. В апреле он разразился восемью голами за «Метц» — на этом отрезке в топ-5 лиг столько же забивал лишь Коул Палмер из «Челси».

И хотя большая часть грузинской команды выступает в иностранных чемпионатах, а многие из них — в сильнейших первенствах континента, побороться хотя бы за третью строчку им будет непросто. Хотя шансы всё же есть. Чехия кажется уже не такой грозной, как три года назад, а от Турции и вовсе можно ожидать чего угодно — от условного выхода в четвертьфинал до провала. «Янычары» по традиции обладают довольно крепким подбором исполнителей, но отсутствие баланса и дисциплины вполне может сыграть с ними злую шутку. Ведь высокие авансы им выдавали и перед Евро-2020, где они не набрали ни одного очка и проиграли все три встречи с общим счётом 1:8.

Ждать яркого и искромётного футбола от Грузии не стоит. Но если Кварацхелии дадут развернуться в контратаках и пару раз сотворить чудо, то подопечные Саньоля вполне могут финишировать третьими или даже вторыми. А это уже будет более чем впечатляющим результатом для дебютанта.