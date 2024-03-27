Травма Кварацхелии и сейв Мамардашвили в серии пенальти: Грузия обыграла Грецию и впервые в истории вышла на Евро

В ночь на среду определились три последних участника чемпионата Европы по футболу в Германии. Грузия потеряла в дополнительное время Хвичу Кварацхелию из-за травмы, но сломила сопротивление Греции в серии пенальти и впервые примет участие в финальной части турнира. Польша не нанесла ни одного удара в створ ворот, но также взяла верх над Уэльсом в послематчевой лотерее. Подробнее — в материале RT.

Триумф Грузии

По окончании полуфинальных стыковых матчей шансы отобраться на Евро-2024 сохраняла лишь одна сборная, ранее ни разу не попадавшая на первенства континента. В то время как Казахстан, Эстония, Босния и Герцеговина и Люксембург завершили борьбу, Грузия вышла в решающую стадию пути C и находилась в шаге от исторического достижения. Но чтобы оформить его, подопечным Вилли Саньоля было необходимо победить триумфаторов 2004 года — греков. А те так же отчаянно жаждали пробиться на чемпионат Европы, где не выступали аж с 2012 года. Именно тогда «эллины» в драматичном противостоянии обыграли россиян и проследовали в четвертьфинал, а Андрей Аршавин изрёк знаменитую фразу про «ожидания и проблемы».

Судя по всему, груз ответственности и не позволил соперникам показать яркий и искромётный футбол. За пять дней до этого они забили семь мячей на двоих, а на этот раз не отличились ни в основное, ни в дополнительное время. И пусть в их активе и набралось аж 29 ударов по воротам в сумме, в цель пришлись лишь пять, а большинство из них и вовсе не могли считаться опасными. Но если имевшие преимущество своего поля грузины относительно часто били из пределов штрафной, то греки были вынуждены полагаться на дальние попытки. Однако из девяти до вратаря дошла лишь одна — на 100-й минуте бдительность Георгия Мамардашвили проверил Анастасиос Бакасетас.

Также по теме Победа Грузии и фиаско Казахстана и Эстонии: чем запомнились полуфиналы квалификации Евро-2024 Сборная Грузии в отсутствие Хвичи Кварацхелии справилась с командой Люксембурга, а Греция отправила пять безответных мячей в ворота...

Что касается по-настоящему ярких эпизодов, то они стали возникать уже по прошествии 90 минут. На первой компенсированной верховую подачу пытался замкнуть Фотис Иоаннидис, а потом впервые свой прицел проверил звёздный Хвича Кварацхелия, из-за дисквалификации пропускавший полуфинал стыков. Всего он исполнил три удара, но в створ ни разу не попал, а на 109-й минуте и вовсе был заменён из-за травмы. Зато вингер «Наполи» ещё в концовке первого тайма спровоцировал массовую потасовку на поле, по итогам которой прямую красную карточку получил запасной вратарь хозяев Георгий Лория.

Тем не менее именно подопечные Саньоля имели шансы не доводить дело до «лотереи». Но сначала бывший нападающий «Рубина» Зурико Давиташвили не сумел справиться с Одиссеасом Влаходимосом в ближнем бою, а затем с этой задачей не справился и Георгий Цитаишвили. Казалось, греческий голкипер поймал кураж, но в серии был не так хорош и не выручил ни разу. В пассиве обеих сборных набралось по одному промаху, а ключевым стал сейв Мамардашвили после «выстрела» того же Бакасетаса. Грузия взяла верх и впервые отобралась на ЧЕ, где её противниками по группе станут Португалия, Турция и Чехия.

Неудача Уэльса

В свою очередь, 90 минут для выяснения отношений не хватило Уэльсу с Польшей. И в этом случае с остротой тоже была напряжёнка, что особенно касалось гостей. За 120 минут те нанесли 11 ударов по воротам, но в створ так и не попали. Роберт Левандовски был наглухо закрыт и лишь дважды приложился к мячу, а чаще остальных владениям Денни Уорда угрожал Якуб Пётровский — четырежды.

Валлийцы были немного точнее, однако взломать массированную оборону поляков всё же не могли. А большинство моментов создали в ходе розыгрышей стандартов. После угловых били Бен Дэвис и Кифер Мур, вброса аута — Дэниел Джеймс, штрафного — Гарри Уилсон. Но постепенные промахи вкупе с уверенной игрой Войцеха Щенсны заставили хозяев занервничать ещё до начала серии 11-метровых. Ведь как иначе объяснить получение Крисом Мефамом второй жёлтой карточки аж на 121-й минуте.

В итоге в ключевой момент Уэльсу не хватило совсем немного хладнокровия и опыта. Первые четыре удара оппоненты исполнили точно, но если подошедший к точке пятым Кшиштоф Пёнтек легко расправился с Уордом, то Джеймс перенервничал и пробил уж слишком беззубо — несильно, не в угол, да ещё и на удобной высоте для Щенсны. Голкипер «Ювентуса» выручил и принёс Польше путёвку на Евро-2024 — правда, там ей придётся нелегко. Ведь за выход в плей-офф придётся сражаться с Францией, Нидерландами и Австрией.

Поражение Исландии

От обороны в этот раз действовали и исландцы, как и поляки, вынужденные проводить финал стыков на выезде. И хотя за первый тайм они наработали всего на 0,05 xG, сумели уйти на перерыв в статусе лидера. Оформивший хет-трик в предыдущем матче Альберт Гудмундссон и в этот раз решил не снижать планку и оформил чудо-гол на исходе получаса. Форвард «Дженоа» в одиночку разобрался с несколькими украинцами и неотразимо пробил под перекладину, оставив не у дел Андрея Лунина.

Тем не менее в обороне подопечные Оге Харейде были не так слаженны, а паритет мог быть восстановлен ещё в конце первого тайма, если бы сразу трое украинцев не забрались в офсайд в эпизоде с мячом Романа Яремчука. Но во втором тайме хозяева всё же добились своего, причём отличились также после дальних ударов. На 54-й минуте Виктор Цыганков низом покатил аккурат в дальний угол, а спустя полчаса такой же трюк повторил и Михаил Мудрик. Тем обиднее, что незадолго до этого пару великолепных моментов имели исландцы, но «выстрел» Йоуна Торстейнссона с линии штрафной чудом парировал Лунин, а собиравшемуся оформить дубль Гудмундссону немного не хватило точности.

С учётом добавленного времени у гостей было около десяти минут на то, чтобы отыграться, но на финальный спурт сил уже не хватило. Более того, за это время они лишь раз заставили понервничать вратаря соперника, но довести мяч до створа вышедший на замену Микаэль Андерсон не сумел. Исландия потерпела обидное поражение, а Украина квалифицировалась на Евро. Там её ждут встречи с оппонентами по квартету E — Бельгией, Словакией и Румынией.