Кварацхелия травмировался в матче отборочного этапа на Евро-2024 с Грецией
Хавбек вышел покинул поле на 109-й минуте после того, как получил повреждения в паховой области.
Встреча в основное время завершилась нулевой ничьей. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Вилли Саньоля. Грузия попала в группу F, теперь её соперниками станут Турция, Португалия и Чехия.
Первый матч назначен на 18 июня.
Ранее сборные Франции и Чили перед товарищеским матчем почтили память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».