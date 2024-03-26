Кварацхелия травмировался в матче отборочного этапа на Евро-2024 с Грецией

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия получил травму в матче с Грецией в финале отборочного этапа Евро-2024.

Хавбек вышел покинул поле на 109-й минуте после того, как получил повреждения в паховой области.

Встреча в основное время завершилась нулевой ничьей. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Вилли Саньоля. Грузия попала в группу F, теперь её соперниками станут Турция, Португалия и Чехия.

Первый матч назначен на 18 июня.

Ранее сборные Франции и Чили перед товарищеским матчем почтили память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».