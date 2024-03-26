Сборные Франции и Чили почтили память погибших в теракте в «Крокусе»

Сборные Франции и Чили перед товарищеским матчем почтили память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Футболисты и арбитры собрались в центре поля, чтобы устроить минуту молчания.

Матч стартовал в Марселе в 23:00 мск.

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 139 человек.

Ранее специалисты медицинского департамента ПФК ЦСКА заявили о готовности оказать пострадавшим во время теракта в «Крокусе» консультационно-диагностическую медицинскую помощь в вопросах реабилитации.