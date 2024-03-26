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В ЦСКА готовы оказать пострадавшим в «Крокусе» помощь в вопросах реабилитации

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Специалисты медицинского департамента ПФК ЦСКА заявили о готовности оказать пострадавшим во время теракта в «Крокусе» консультационно-диагностическую медицинскую помощь в вопросах реабилитации.
В ЦСКА готовы оказать пострадавшим в «Крокусе» помощь в вопросах реабилитации
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале армейцев.

Напомним, что 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 139 человек.

Ранее активные болельщики московского «Спартака» посвятили перформанс на четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским «Металлургом» памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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