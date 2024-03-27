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В МИД назвали человеческим поступком минуту молчания перед матчем Франция — Чили

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова отреагировала на решение провести минуту молчания перед товарищеским матчем между сборными Франции и Чили в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Минута молчания в память жертвам теракта в «Крокусе» перед матчем сборных Франции и Чили — человеческий поступок», — заявила Захарова «Чемпионату».

Встреча проходила в Марселе. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Счёт матча — 2:1 в пользу французов. 

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 139 человек.

Ранее Захарова прокомментировала правила Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже.

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