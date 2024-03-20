В МИД РФ назвали несправедливыми принятые МОК правила допуска российских спортсменов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала правила Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

«Решения МОК являются неправомерными, несправедливыми и неприемлемыми. Мы возмущены беспрецедентными дискриминационными условиями, наложенными МОК на российских спортсменов, которые выступают в индивидуальном, так называемом нейтральном статусе, которых фактически принуждают отказаться от любой ассоциации со своей Родиной, со своей гражданской принадлежностью, со своей историей, культурой, со своим народом», — сказала Захарова на брифинге.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов до церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее спортивный директор МОК Кит Макконнелл заявил, что Международная ассоциация бокса (IBA) не будет связана с Олимпиадой в Лос-Анджелесе в случае включения бокса в программу этих Игр.