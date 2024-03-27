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Песков о минуте молчания во время матча Франция — Чили: мы это высоко ценим

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на проведение минуты молчания перед товарищеским матчем между национальными командами Франции и Чили.

«Это действительно по-человечески. Мы высоко ценим, что они разделили с нами боль теракта», — цитирует Пескова «Чемпионат».

Перед началом матча футболисты и арбитры собрались в центре поля, чтобы устроить минуту молчания в память о погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Всего погибло 139 человек.

Встреча проходит в Марселе, стартовый свиток прозвучал в 23:00 мск. Счёт матча — 3:2.

Ранее в МИД назвали человеческим поступком минуту молчания перед матчем Франция — Чили. 

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