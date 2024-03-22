Победа Грузии и фиаско Казахстана и Эстонии: чем запомнились полуфиналы квалификации Евро-2024

Сборная Грузии в отсутствие Хвичи Кварацхелии справилась с командой Люксембурга, а Греция отправила пять безответных мячей в ворота Казахстана. Босния и Герцеговина пропустила два гола за три минуты и уступила Украине, а Исландия сокрушила Израиль благодаря хет-трику Альберта Гудмундссона. В свою очередь, точный удар Себастьяна Шиманьского помог Польше разгромить Эстонию, а Уэльс сломил сопротивление Финляндии. Чем завершились полуфинальные стыковые матчи квалификационного турнира Евро-2024 — в материале RT.

Конец марта в мировом футболе обещал запомниться не только товарищескими встречами с участием сборной России, но и завершением квалификации чемпионата Европы 2024 года. К этому моменту была определена 21 команда из тех 24, что летом поборются за трофей, но имена трёх оставались неизвестны. Выявить же их предстояло по итогам мини-турнира с участием 12 коллективов, которые были выбраны на основании их выступлений в Лиге наций и разделены на три подгруппы (или пути) — A, B и C. Первенство проводилось в формате плей-офф, а три победителя получали путёвки на итоговое соревнование в Германии.

Примечательно, что первыми в борьбу вступили команды из третьего пути, половина которых были выходцами с постсоветского пространства. В одном из полуфиналов Грузия разобралась с Люксембургом — и это без звёздного Хвичи Кварацхелии, пропускавшего матч из-за дисквалификации. В его отсутствие роль главной звезды на себя примерил Буду Зивзивадзе, отличившийся на 40-й и 63-й минутах.

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И хотя по ударам и количеству созданных моментов подопечные Вилли Саньоля в разы превзошли соперников, в начале второго тайма чуть было не позволили им восстановить паритет. Более того, Жерсон Родригеш даже поразил ворота хозяев, но гол был отменён из-за нарушения правил в предыдущем эпизоде. После просмотра видеоповтора главный арбитр всё же усмотрел фол на Жорже Микаутадзе и показал прямую красную карточку Максиму Шано за «лишение явной возможности забить». И пусть люксембуржцы не бросили играть, вдесятером создать сопернику серьёзных проблем не сумели — 0:2.

За выход на первенство континента грузины сразятся с греками, не оставившими никаких шансов казахстанцам. Уже на девятой минуте Багдат Каиров зачем-то снёс с ног выбегавшего из штрафной оппонента и дал повод для назначения 11-метрового, впоследствии реализованного Анастасиосом Бакасетасом, и положил начало разгрому своего коллектива. Уже к 40-й минуте гости уступали 0:4, а свои фамилии на табло зажгли Димитриос Пелкас, Фотис Иоаннидис и Димитриос Курбелис, в то время как Георгиос Масурас оформил ассистентский дубль. Причём все мячи были забиты чуть ли не из вратарской при полном попустительстве игроков обороны.

К чести подопечных Магомеда Адиева, даже пережив такой нокдаун, они не перестали бороться. Но хотя бы раз отличиться, как и впервые в своей истории отобраться на Евро, им было не суждено. Более того, на 87-й минуте Еркин Тапалов поразил свои ворота и установил окончательный счёт — 0:5.

В свою очередь, в подгруппе B настоящее фиаско постигло сборные Боснии Герцеговины и Израиля. Вторая на своём поле принимала Исландию и открыла счёт на 31-й минуте благодаря точному удару Эрана Захави с пенальти. Но затем на хозяев нашло какое-то затмение. В концовке первого тайма они с разницей в три минуты пропустили дважды и оказались в роли догоняющих, а в середине второго — в меньшинстве. За жёсткий фол на бывшем вингере ЦСКА Арноре Сигурдссоне прямую красную карточку получил Рой Ревиво. В меньшинстве сине-белые буквально развалились, позволив соперникам ещё дважды огорчить Омри Глазера — 1:4.

Главным героем матча стал Альберт Гудмундссон. Форвард «Дженоа» оформил хет-трик, хотя до этого дня имел в активе лишь шесть голов за национальную команду в 35 встречах. Причём первый из мячей он положил шикарным ударом со штрафного, после чего продемонстрировал и навыки классического завершителя.

Фиаско потерпела также сборная Боснии и Герцеговины. Противостояние с Украиной получилось не самым богатым на яркие эпизоды, а к 85-й минуте соперники наработали лишь на 0,84 xG суммарно. Правда, частично тому виной были хозяева, во втором тайме практически отказавшиеся покидать собственную половину. К этому моменту они уже вели с минимальной разницей благодаря неудачной срезке Николая Матвиенко.

Однако дотерпеть до финального свистка подопечные Саво Милошевича не сумели и были наказаны за чрезмерную осторожность. За пять минут до окончания основного времени Роман Яремчук воспользовался позиционной ошибкой защитников оппонента и восстановил паритет, а три минуты спустя ассистировал Артёму Довбику. В обоих случаях автора гола номинального закрывал опытнейший Сеад Колашинац.

Боснийцы ринулись вперёд и попытались перевести игру в дополнительное время, но скорее могли пропустить третий. Однако испытывающий проблемы с адаптацией в «Челси» Михаил Мудрик и здесь выступил не лучшим образом, не сумев завершить выход три в два. Тем не менее для выхода в следующую стадию пути B и этого было достаточно (2:1).

При этом в полуфиналах пути A обошлось без борьбы. Записные фавориты в лице сборных Уэльса и Польши легко и непринуждённо расправились с Финляндией и Эстонией соответственно. Оба пропустили лишь по разу, но если первые отметились четырьмя голами, то вторые — аж пятью. Тем удивительнее, что ни один из них не оказался на счету Роберта Левандовски, ограничившегося лишь одной результативной передачей. Зато блеснули Якуб Пётровский (1 + 1) и Никола Залевски (0 + 2), а также бывший хавбек «Динамо» Себастьян Шиманьски, в пятый раз заставивший капитулировать Карла Хейна (5:1).

Но если Польша большую часть голов забила в большинстве (уже на 27-й минуте вторую жёлтую получил Максим Паскотши), то Уэльс свои оформил в равных составах. Хотя Финляндия сопротивлялась более чем достойно. Пропустив дважды к 38-й минуте, «филины» не сдались и в самой концовке тайма сократили отставание: неразберихой в обороне хозяев воспользовался хорошо известный британской публике Теэму Пукки. Но после перерыва валлийцы буквально задавили соперников, создав в 3,5 раза больше моментов (2,33-0,65). Уже в начале второй половины Бреннан Джонсон в третий раз застал врасплох Лукаша Градецки, а шансов на камбэк своих партнёров лишил собственный защитник Миро Теньо. В безобидной ситуации он подарил мяч Дэниелу Джеймсу, а бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» без проблем реализовал выход один на один с вратарём (4:1).