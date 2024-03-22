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РФС продолжит работать над проведением матча сборных России и Турции в 2025 году

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация не отказывается проведения товарищеского матча с командой Турции.

«Мы в ноябре 2023 года прорабатывали матч с Турцией — не получилось. Прорабатывать будем, с прицелом на 2025 год», — заявил Митрофанов РИА Новости. 

21 марта сборная России разгромила команду Сербии со счётом 4:0. Игра с сербами стала для российской сборной первой против команды из Европы с ноября 2021 года.

С Парагваем россияне встрется 25 марта. Игра пройдёт в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи — 28 футболистов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил про выбежавшего на поле фаната в матче со сборной Сербии.

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