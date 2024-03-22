Отец Неймара отказался выплачивать залог за Алвеса в размере €1 млн

Отец нападающего сборной Бразилии Неймара заявил, что его семья больше не намерена финансово помогать Дани Алвесу.

«В этой же ситуации, отличной от предыдущей, в которой испанские суды уже вынесли приговор, люди спекулируют и пытаются связать моё имя и имя моего сына с вопросом, который сегодня уже не зависит от нас. Я надеюсь, Дани вместе со своей семьёй найдёт все ответы, которые он ищет. Для нас, для моей семьи это конец. Точка», — написал мужчина в соцсетях.

20 марта стало известно, что Алвес попросил деньги на залог для выхода из тюрьмы у отца Неймара. Многие счета футболиста арестованы, у некоторых — отрицательный баланс.

22 февраля СМИ написали, что Алвес приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании. Защита футболиста может подать апелляцию в Высший суд Каталонии.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.

Ранее бывший футболист «Реала» Робиньо обратился в Верховный суд Бразилии с целью избежать тюремного заключения за групповое изнасилование.