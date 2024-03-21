UOL: экс-футболист Робиньо подал апелляцию на арест и срок за изнасилование
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Адвокаты подсудимого настаивают, что решение суда о немедленном аресте футболиста нарушает судебную практику, сообщает UOL.
По мнению защиты, 40-летний футболист должен оставаться на свободе до подачи и рассмотрения всех апелляций.
Игрок и его друг Рикардо Фалько в 2017 году были приговорены к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование 23-летней девушки, которое произошло в январе 2013 года в Милане.
Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Бразилии Дани Алвес попросит деньги на залог для выхода из тюрьмы у отца Неймара.