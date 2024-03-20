Mundo Deportivo: семья Алвеса попросит €1 млн на залог у отца Неймара
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Как сообщает Mundo Deportivo, многие счета Алвеса арестованы, у некоторых — отрицательный баланс.
Отмечается, что адвокаты футболиста пытаются как можно скорее решить вопрос с его выходом на свободу.
22 февраля стало известно, что Алвес приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании. Защита футболиста может подать апелляцию в Высший суд Каталонии.
Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.
Ранее стало известно, при каких условиях суд освободил Алвеса на время апелляции.