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Стало известно, при каких условиях суд освободил Алвеса на время апелляции

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Бывшему футболисту сборной Бразилии Дани Алвесу стоит соблюдать ряд условий после временного освобождения.
Стало известно, при каких условиях суд освободил Алвеса на время апелляции
  • AFP
  • © Alberto Estevez

Как сообщает Marca, у экс-футболиста забрали паспорта и обязали каждую неделю отмечаться в суде Барселоны.

22 февраля стало известно, что Алвес приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании. Защита футболиста может подать апелляцию в Высший суд Каталонии.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года. 

Ранее сообщалось, что суд в Испании согласился отпустить Алвеса из-под стражи под залог в €1 млн.

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