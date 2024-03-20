Стало известно, при каких условиях суд освободил Алвеса на время апелляции

Бывшему футболисту сборной Бразилии Дани Алвесу стоит соблюдать ряд условий после временного освобождения.

Как сообщает Marca, у экс-футболиста забрали паспорта и обязали каждую неделю отмечаться в суде Барселоны.

22 февраля стало известно, что Алвес приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании. Защита футболиста может подать апелляцию в Высший суд Каталонии.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что суд в Испании согласился отпустить Алвеса из-под стражи под залог в €1 млн.