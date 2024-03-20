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Суд в Испании согласился отпустить Алвеса из-под стражи под залог в €1 млн

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Суд в Испании принял решение о временном освобождении бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса из-под стражи под залог.
Суд в Испании согласился отпустить Алвеса из-под стражи под залог в €1 млн
  • AFP
  • © Jordi BORRAS

Об этом сообщает Marca.

22 февраля стало известно, что Алвес приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании. Защита футболиста может подать апелляцию в Высший суд Каталонии.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года. 

Ранее Алвес заявил, что не сбежит на время рассмотрения апелляции.

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