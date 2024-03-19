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Экс-защитник «Барселоны» Алвес заявил, что не сбежит на время рассмотрения апелляции

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Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес сообщил, что не планирует сбегать в случае освобождения из-под ареста на время рассмотрения обжалования.
Экс-защитник «Барселоны» Алвес заявил, что не сбежит на время рассмотрения апелляции
  • AFP
  • © Alberto Estevez

«Я не собираюсь бежать, я верю в справедливость», — цитирует Алвеса El Mundo.

22 февраля стало известно, что Алвес приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании. Защита футболиста может подать апелляцию в Высший суд Каталонии.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года. 

Ранее сообщалось, что Алвес может быть временно освобождён из тюрьмы.

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