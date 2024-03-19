Экс-защитник «Барселоны» Алвес заявил, что не сбежит на время рассмотрения апелляции

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес сообщил, что не планирует сбегать в случае освобождения из-под ареста на время рассмотрения обжалования.

«Я не собираюсь бежать, я верю в справедливость», — цитирует Алвеса El Mundo.

22 февраля стало известно, что Алвес приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании. Защита футболиста может подать апелляцию в Высший суд Каталонии.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Алвес может быть временно освобождён из тюрьмы.