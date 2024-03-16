MD: Алвес может быть временно освобождён из тюрьмы
- AFP
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Как сообщает Mundo Deportivo, 19 марта состоится слушание, на котором будет рассматриваться ходатайство Алвеса о его временном освобождении.
По информации источника, если на слушании ходатайство удовлетворят, то футболист будет находиться на свободе до тех пор, пока обвинительный приговор не вступит в законную силу.
22 февраля стало известно, что Алвес приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании. Защита футболиста может подать апелляцию в Высший суд Каталонии.
Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что прокуратура обжалует приговор Алвесу и потребует сурового наказания.