MD: Алвес может быть временно освобождён из тюрьмы

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес может получить временное освобождение после суда.

Как сообщает Mundo Deportivo, 19 марта состоится слушание, на котором будет рассматриваться ходатайство Алвеса о его временном освобождении.

По информации источника, если на слушании ходатайство удовлетворят, то футболист будет находиться на свободе до тех пор, пока обвинительный приговор не вступит в законную силу.

22 февраля стало известно, что Алвес приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании. Защита футболиста может подать апелляцию в Высший суд Каталонии.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что прокуратура обжалует приговор Алвесу и потребует сурового наказания.