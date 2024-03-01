AFP: прокуратура обжалует приговор Алвесу и потребует сурового наказания
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Прокуратура запросила девять лет тюремного заключения для футболиста, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.
22 февраля стало известно, что Алвес приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании. Защита футболиста может подать апелляцию в Высший суд Каталонии.
Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.
Ранее «Барселона» лишила Алвеса статуса легенды клуба.