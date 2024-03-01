AFP: прокуратура обжалует приговор Алвесу и потребует сурового наказания

Прокуратура Испании будет обжаловать приговор осуждённому за изнасилование экс-футболисту «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвесу в попытке добиться ужесточения наказания.

Прокуратура запросила девять лет тюремного заключения для футболиста, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

22 февраля стало известно, что Алвес приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании. Защита футболиста может подать апелляцию в Высший суд Каталонии.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.

Ранее «Барселона» лишила Алвеса статуса легенды клуба.