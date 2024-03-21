Дюков допустил, что сборная России ещё раз сыграет с командой Сербии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, планируются ли ещё игры между сборными России и Сербии.

«Вполне возможно, что мы сыграем, когда позволит календарь. Ну, как я уже говорил, очень важно, что мы этот матч провели. Это действительно важно для российского футбола», — заявил Дюков журналистам.

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Голы оформили Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32-я), Алексей Миранчук (55-я) и Иван Сергеев (90 + 1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о разгромной победе над Сербией в товарищеском матче.