Карпин: удаление сыграло большую роль в матче с Сербией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о разгромной победе над Сербией в товарищеском матче.

«Удаление сыграло большую роль в матче. Если отбросить все эти вещи, то концовка первого тайма не понравилась. После 2:0 чуть расслабились, поверили в себя. Это не понравилось», — заявил Карпин Sport24.

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Голы оформили Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32-я), Алексей Миранчук (55-я) и Иван Сергеев (90 + 1).

Сербы с 21-й минуты матча играли в меньшинстве из-за удаления защитника Милана Гайича из ЦСКА.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что ряд стран оказывали сильное давление на сборную Сербии, чтобы она отказалась приезжать на товарищеский матч с командой России.