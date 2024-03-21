RT в Telegram
Подпишись

Дюков: на сербов оказывали давление, чтобы товарищеского матча не было

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что ряд стран оказывали сильное давление на сборную Сербии, чтобы она отказалась приезжать на товарищеский матч с командой России.

«Хочу поблагодарить их за то, что этот матч состоялся. Ряд стран оказывали сильное давление на них, чтобы не было этого визита и игры. Но они молодцы, вот что значит настоящее партнёрство», — заявил Дюков журналистам.

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Голы оформили Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32-я), Алексей Миранчук (55-я) и Иван Сергеев (90 + 1). Сербы с 21-й минуты матча играли в меньшинстве из-за удаления защитника Милана Гайича из ЦСКА.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Дюков подвёл итоги товарищеского матча между сборными России и Сербии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить