Дюков: на сербов оказывали давление, чтобы товарищеского матча не было

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что ряд стран оказывали сильное давление на сборную Сербии, чтобы она отказалась приезжать на товарищеский матч с командой России.

«Хочу поблагодарить их за то, что этот матч состоялся. Ряд стран оказывали сильное давление на них, чтобы не было этого визита и игры. Но они молодцы, вот что значит настоящее партнёрство», — заявил Дюков журналистам.

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Голы оформили Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32-я), Алексей Миранчук (55-я) и Иван Сергеев (90 + 1). Сербы с 21-й минуты матча играли в меньшинстве из-за удаления защитника Милана Гайича из ЦСКА.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Дюков подвёл итоги товарищеского матча между сборными России и Сербии.