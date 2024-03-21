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Дюков — о матче между Россией и Сербией: судья убил интригу в самом начале

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подвёл итоги товарищеского матча между сборными России и Сербии.
Дюков — о матче между Россией и Сербией: судья убил интригу в самом начале
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Вы знаете, что эта игра для нашей национальной сборной стала первой за продолжительное время против европейской команды. Проверить готовность нашей команды, но я не могу сказать, что проверка получилась, так как судья почти убил интригу в самом начале», — заявил Дюков журналистам. 

Сербы с 21-й минуты матча играли в меньшинстве из-за удаления защитника Милана Гайича из ЦСКА.

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Голы оформили Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32-я), Алексей Миранчук (55-я) и Иван Сергеев (90 + 1). 

25 марта на стадионе «Динамо» национальная команда проведёт матч с Парагваем в 20:00 мск.

Ранее защитник «Ростова» Максим Осипенко установил новый рекорд в составе сборной России во время товарищеского матча с Сербией.

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