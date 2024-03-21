Осипенко установил рекорд сборной России по числу точных передач за матч

Защитник «Ростова» Максим Осипенко установил новый рекорд в составе сборной России во время товарищеского матча с Сербией.

Осипенко совершил за игру 113 передач, и 111 из них оказались точными. По информации Opta, результат является лучшим за всю историю национальной команды.

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Голы оформили Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32-я), Алексей Миранчук (55-я) и Иван Сергеев (90 + 1).

Сербы играли большую часть матча в меньшинстве из-за удаления защитника Милана Гайича из ЦСКА на 21-й минуте.

Ранее полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал победу над Сербией (4:0) в товарищеском матче.