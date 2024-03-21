Алексей Миранчук: мы кайфовали с братом на поле во время матча с Сербией

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал победу над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

«Приятная атмосфера. Когда команда остаётся в меньшинстве, ты обычно расслабляешься, но сегодня этого не было. Надо отдать должное нашим ребятам. Мы кайфовали с братом на поле, старались показать больше нестандартных действий», — заявил Алексей Sport24.

В составе национальной команды выступал также брат Алексея — полузащитник столичного «Локомотива» Антон Миранчук.

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Голы оформили Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32-я), Алексей Миранчук (55-я) и Иван Сергеев (90 + 1). Сербы играли большую часть матча в меньшинстве из-за удаления защитника Милана Гайича из ЦСКА на 21-й минуте.

Ранее российские и сербские болельщики вместе пели «Катюшу» на матче Россия — Сербия.