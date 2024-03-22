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Польша, Уэльс и Исландия вышли в финал стыковых матчей к Евро-2024

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Стали известны сборные, которые вышли в финальные матчи стыковых игр к Евро‑2024.

Сборная Грузии обыграла на домашнем стадионе Люксембург (2:0), Украина вырвала победу у Боснии и Герцеговины (2:1), Исландия разгромила команду Израиля (4:1), Греция с большим преимуществом одолела Казахстан (5:0), Уэльс с разгромным счётом обыграл Финляндию (4:1), а Польша выиграла у Эстонии (5:0).

Финальные пары выглядят следующим образом:

Исландия — Украина, Греция — Грузия, Уэльс — Польша.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация не отказывается от проведения товарищеского матча с командой Турции.

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