Польша, Уэльс и Исландия вышли в финал стыковых матчей к Евро-2024

Стали известны сборные, которые вышли в финальные матчи стыковых игр к Евро‑2024.

Сборная Грузии обыграла на домашнем стадионе Люксембург (2:0), Украина вырвала победу у Боснии и Герцеговины (2:1), Исландия разгромила команду Израиля (4:1), Греция с большим преимуществом одолела Казахстан (5:0), Уэльс с разгромным счётом обыграл Финляндию (4:1), а Польша выиграла у Эстонии (5:0).

Финальные пары выглядят следующим образом:

Исландия — Украина, Греция — Грузия, Уэльс — Польша.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация не отказывается от проведения товарищеского матча с командой Турции.