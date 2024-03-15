Невероятная развязка: «Карабах» пропустил два мяча от «Байера» в компенсированное время и вылетел из Лиги Европы

«Карабах» упустил победу над «Байером» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, позволив Патрику Шику отличиться на 93-й и 98-й минутах, и завершил выступление в еврокубках, а «Аталанта» обыграла «Спортинг» благодаря результативной передаче Алексея Миранчука. «Ливерпуль» забил шесть мячей в ворота «Спарты», а «Вест Хэм» пять раз огорчил «Фрайбург». «Милан» оказался сильнее «Славии», проведя в большинстве больше часа, а «Фиорентина» с трудом прошла «Маккаби» из Хайфы в Лиге конференций.

Дубль Шика и сейвы Лунёва

«Карабах» с Андреем Лунёвым в составе стал одним из главных открытий нынешнего сезона Лиги Европы. Он начал выступление с третьего квалификационного раунда и добрался до 1/8 финала, где едва не выбил из борьбы уверенно лидирующий в таблице Бундеслиги «Байер». К сожалению, в том, что сотворить очередное чудо не вышло, агдамцы могут корить только себя. Ещё в первом матче они вели со счётом 2:0, но позволили сопернику спастись в концовке. Спустя неделю сценарий невероятным образом повторился, и даже главные действующие лица оказались те же.

Хотя изначально казалось, что дома леверкузенцы не оставят ему шансов. В дебюте они действительно смотрелись мощно, активно прессинговали и создавали моменты. В сложный отрезок несколько раз выручил партнёров Лунёв, в общей сложности совершивший пять сейвов. Хотя в одном эпизоде он ошибся, когда подарил мяч Борхе Иглесиасу, но тот вместо удара по пустым воротам выполнил скидку на находившегося в офсайде Амина Адли.

Постепенно гости пришли в себя и принялись сами регулярно проводить быстрые контратаки. А во втором тайме они и вовсе устроили холодный душ для фаворита, отличившись дважды за восемь минут. В обоих случаях подопечные Гурбана Гурбанова организовывали выпады по правому флангу. Сначала навес Леандру Андраде замкнул Абделла Зубир, а затем Жунинью удвоил преимущество, воспользовавшись прострелом Марко Вешовича.

При этом в промежутке между двумя голами «Карабах» остался в меньшинстве. Элвин Джафаргулиев сбил на подходе к штрафной Жереми Фримпонга и получил жёлтую. Но, изучив повтор, рефери решил: имел место фол последней надежды.

Вдобавок Хаби Алонсо выполнил очень удачные замены. Забегая вперёд, Патрик Шик в итоге оформил дубль, а Алехандро Гримальдо отдал две результативные передачи. К тому же удалось быстро отыграть один мяч усилиями Фримпонга. Пропустив, азербайджанский коллектив прижался к своим воротам. В результате хозяева полностью перевернули ход противостояния в компенсированное время, устроив навал. Высокий мощный Шик сперва продавил опекуна после прострела слева и точно пробил. Лунёв коснулся мяча, но не преградил ему дорогу в сетку. А на 98-й минуте буквально в последней атаке чех воспользовался забросом на дальнюю штангу.

Так «Карабах» остановился в шаге от исторического попадания в четвертьфинал ЛЕ, а «Байер» не только решил задачу, но и продлил беспроигрышную серию во всех соревнованиях до 37 матчей. В последний раз он терпел поражение ещё в мае 2023-го.

Голевой пас Миранчука

Совсем без россиян в ЛЕ отечественные болельщики не останутся, поскольку «Аталанта» при помощи Алексея Миранчука с трудом прошла «Спортинг» после выездной ничьей неделей ранее. Сам полузащитник опять попал в основу и стал одним из лучших на поле. Он принял участие в обоих голах своей команды и выполнил больше всех передач одноклубникам под удар (пять).

В начале через него и Эмиля Хольма вообще шла вся игра. Не успел судья дать стартовый свисток, как вингер вывел Джанлуку Скамакку один на один с вратарём тонким пасом на ход, но тот не реализовал шанс. Спустя десять минут этот же форвард пробил в перекладину после навеса Миранчука. В итоге вместо того, чтобы выйти вперёд, бергамаски по истечении получаса пропустили. Гости легко в несколько передач прошли чужую оборону, и Педру Гонсалвеш пробил между ног Хуану Муссо.

Зато во второй половине хозяева переломили ход неудачно складывающейся встречи благодаря Миранчуку. Уже на 36-й секунде Адемола Лукман сравнял счёт. Не обошлось без помощи Алексея. Он не дотянулся до мяча головой, пытаясь замкнуть подачу с правого фланга, но смутил защитников и вратаря. В итоге снаряд отскочил к нигерийцу на дальнюю штангу. Некоторые порталы даже записали россиянину ассист.

Но вскоре он уже попал в протокол без всяких вопросов. Полузащитник выполнил мягкий тонкий пас в штрафную на Скамакку, и тот точно пробил в касание. Таким образом, россиянин ассистировал партнёру в третьем поединке ЛЕ подряд. И лишь после его ухода на замену «Спортинг» создал пару моментов, но Муссо оказался на высоте.

Ассистентский хет-трик Салаха и шедевр Кудуса

А вот в паре «Ливерпуль» — «Спарта» борьбы не получилось совсем. Ещё в первой игре мерсисайдцы забили пять мячей, а во второй при поддержке поклонников улучшили результат. Не помешала даже ротация, затеянная Юргеном Клоппом. Свой шанс получили молодые Кивин Келлехер, Конор Брэдли, Бобби Кларк, Харви Эллиотт и другие. Лучше всех проявил себя Кларк, который не только отдал голевую на Мохаммеда Салаха, но и забил дебютный мяч за красных.

На старте же они просто смели гостей, отличившись четырежды за 14 минут. Это лучший показатель для еврокубков с 1971 года. Тогда «Челси» забил столько «Женесс Отшараж» в Кубке обладателей кубков за 13 минут. Только после этого хозяева немного успокоились и даже позволили Велько Бирманчевичу сократить отставание.

Но сразу после перерыва «Ливерпуль» ещё дважды вынудил Петера Виндаль-Йенсена достать снаряд из сетки. Впрочем, если бы не датчанин, пражане могли пропустить и десять. А лучшим в составе соперников стал вернувшийся в строй Салах. Он отличился лишь раз, зато оформил ассистентский хет-трик. Попутно египтянин оказался первым футболистом в истории клуба, записавшим себе в актив 20 и более голов во всех турнирах в семи сезонах подряд.

Вдоволь поиздевался над соперником и другой английский коллектив, «Вест Хэм». В первом матче он уступил «Фрайбургу» на выезде с минимальной разницей в счёте, но во втором не оставил ему никаких шансов. Уже на девятой минуте Лукас Пакета восстановил статус-кво после подачи корнера. Затем отличились Джаррод Боуэн и Аарон Крессуэлл.

В концовке же напомнил о себе оформивший дубль Мохаммед Кудус. Сначала он совершил потрясающий слаломный проход со своей половины поля до чужой штрафной, обыграв по пути целый ряд соперников, и точно пробил в ближний, а затем нанёс хлёсткий удар издали. Это позволило ганцу с семью голами подняться на второе место в гонке бомбардиров, которое он делит с Ромелу Лукаку. Параллельно лондонцы одержали самую крупную победу в истории клуба в ЛЕ.

Удаление Голеша и отменённый мяч Азмуна

А вот третий представитель страны во втором по значимости еврокубке завершил борьбу. «Брайтон» пропустил от «Ромы» четыре безответных мяча и фактически лишился шансов на выход в четвертьфинал. Однако дома подопечные Роберто де Дзерби сумели хотя бы взять верх. А победу им принёс потрясающий кручёный выстрел Дэнни Уэлбека с линии штрафной в дальнюю девятку.

Ещё один шедевр едва не сотворил бывший нападающий «Зенита», «Ростова» и «Рубина» Сердар Азмун. Воспользовавшись забросом партнёра, он через себя в падении перебросил Барта Вербрюггена. Однако судья на линии сразу поднял флажок, сигнализируя об офсайде.

Пробился в следующую стадию и «Милан». Удивительно, но и второе противостояние со «Славией» не обошлось без раннего удаления в составе оппонентов. Тогда с поля изгнали Эль-Хаджи Малика Диуфа, а теперь Томаша Голеша уже на 20-й минуте. Чех случайно наступил на голеностоп Давиде Калабрия. Судья сначала не показал даже горчичник, но, посмотрев повтор, изгнал нарушителя с поля.

В большинстве россонерри спокойно забили три мяча ещё до перерыва, а могли и больше. Особенно красивым получился выстрел в девятку в исполнении Рафаэла Леау в компенсированное к первому тайму время. Только после этого гости немного расслабились и даже позволили пражанам уйти от разгрома.

Камбэк «Олимпиакоса» и характер «Вильярреала»

Тем временем в Испании чуть не состоялся потрясающий камбэк. После первой встречи «Вильярреала» и «Марселя» французский коллектив забил четыре безответных мяча. Но подопечные Марселино Гарсии Тораля едва не сотворили чудо, чуть не отыграв этот гандикап. Они сделали для этого всё: владели мячом 59% времени и нанесли 24 удара против семи у соперников.

Всё началось с гола Этьена Капу по истечении получаса. Но по-настоящему интерес возродил точный удар Александра Сёрлота. Причём судья сперва зафиксировал офсайд и лишь после внимательного изучения эпизода всей бригадой указал на центр. А когда Йерсон Москера на 85-й минуте отличился на розыгрыше стандарта, за «Олимпик» стало страшно, поскольку он остановился в шаге от дополнительного времени.

Хозяева пошли вперёд в полном составе и создали несколько опасных моментов. А стадион «Керамика — Эль-Мадригал» буквально ходил ходуном. Но сопернику удалось провести разящую контратаку, и Жонатан Клосс успокоил местных болельщиков.

Зато в Лиге конференций удивительный камбэк сотворил «Олимпиакос», неделю назад разгромно уступивший в Греции «Маккаби» из Тель-Авива (1:4) и почти не имевший шансов на спасение. Но в Сербии, где проходил номинально домашний матч для израильской команды, пирейцы умудрились завершить основное время с аналогичным счётом, а Айюб Эль-Кааби оформил дубль. В итоге всё решилось в дополнительное время, когда номинальные гости окончательно добили соперника благодаря ударам Стевана Йоветича и Юссефа Эль-Араби — 6:1.

Разгром от «Астон Виллы» и трудности «Фиорентины»

В Лиге конференций наибольшее внимание привлекала к себе пара «Астон Вилла» — «Аякс». Казалось, амстердамцы в состоянии навязать конкуренту борьбу, хотя проходят через непростой период. И первая встреча это только подтвердила. Команды действовали на равных и создали примерно одинаковое количество моментов.

Но при поддержке своих фанатов бирмингемцы не оставили гостям шансов. На 25-й минуте счёт на розыгрыше углового открыл Олли Уоткинс, который получил травму и вскоре вынужден был покинуть поле. А по истечении часа Леон Бэйли раскачал защитника и аккуратно пробил в дальний угол. В довершение всех бед ещё и Сиверт Маннсверк получил второй горчичник. Оставшись в меньшинстве, нидерландский коллектив окончательно развалился и позволил отличиться также Джону Дурану и Муссе Диаби.

Между тем, единственный представитель Италии в турнире «Фиорентина» не без труда прошёл «Маккаби» из Хайфы. А главным героем дружины, как и в выездном поединке, стал Антонин Барак. Тогда он вышел на замену в концовке и принёс победу ударом на 95-й минуте, а теперь попал в старт и забил единственный мяч — головой замкнул подачу с фланга.

К чести израильского коллектива, он не прекратил сопротивления и в концовке сумел возродить интригу. Анан Халаили сравнял счёт незадолго до финального свистка. Гости затем даже устроили некое подобие штурма владений Пьетро Терраччано, но огорчить его больше не сумели.