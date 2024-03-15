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«Байер» вырвал победу у «Карабаха» на 97-й минуте и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

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«Байер» одержал победу над «Карабахом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» завершилась со счётом 3:2.

До 72-й минуты хозяева уступали — 0:2. Два гола были забиты в компенсированное время.

На 62-й минуте с поля был удалён игрок гостей Элвин Джафаргулиев. Ворота азербайджанской команды защищал российский голкипер Андрей Лунёв.

Первая игра завершилась ничьей — 2:2. Таким образом, в четвертьфинал турнира пробился немецкий клуб.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Спарту» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

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