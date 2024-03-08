Обидная развязка: «Карабах» на 92-й минуте упустил победу над «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

«Карабах» с Андреем Лунёвым в составе на 92-й минуте упустил победу над «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, а «Аталанта» разошлась в гостях миром со «Спортингом» благодаря голевому пасу Алексея Миранчука. «Ливерпуль» забил пять мячей в ворота «Спарты», а «Рома» и «Марсель» отгрузили по четыре безответных «Брайтону» и «Вильярреалу». «Милан» не без труда дожал «Славию», хотя провёл более часа в большинстве, а «Фиорентина» добыла победу в Хайфе в компенсированное время.

Два пропущенных Лунёвым мяча и голевой пас Миранчука

«Карабах» вызывает у отечественных болельщиков повышенный интерес сразу по двум причинам. Во-первых, является единственной командой с постсоветского пространства в нынешнем еврокубковом сезоне, продолжающей борьбу. А во-вторых, его ворота защищает Андрей Лунёв. В том числе благодаря его сейвам агдамцы заняли второе место в квартете, а в первом раунде выбили «Брагу». Теперь же они вновь сошлись с бывшим коллективом голкипера «Байером» и чудом упустили победу.

Первый тайм лидер Бундеслиги провалил. Сказалась и ротация, произведённая Хаби Алонсо. На скамейке остался целый ряд лидеров: Лукаш Градецки, Жереми Фримпонг, Гранит Джака, Флориан Вирц и другие. Хозяева при поддержке заполненных до отказа трибун не стали отсиживаться в обороне, а включили высокий прессинг. Данная тактика полностью себя оправдала. До перерыва азербайджанская дружина неоднократно ловила соперников на ошибках и отличилась дважды. А главным героем стал Жунинью. Сначала он выполнил результативную передачу на Яссина Бензия, а затем реализовал выход один на один с Матеем Коваржем.

Увы, вторая половина получилась совсем не похожей на первую. Гости завелись, а их наставник сделал грамотные замены. Как результат леверкузенцы завладели подавляющей инициативой. До поры комфортный счёт на табло сохранял лишь Лунёв. Но и он оказался бессилен, когда Абделла Зубир выполнил передачу из центра поля фактически на ход Вирцу. Пропустив, подопечные Гурбана Гурбанова окончательно прижались к воротам и были за это наказаны в компенсированное время, когда ещё один резервист Шик замкнул подачу Роберта Андриха.

Таким образом, «Карабах» во втором домашнем матче с «Байером» подряд позволил оппоненту добиться нужного результата в концовке. Только на стадии группового этапа немецкая команда вырвала победу на 94-й минуте. Теперь же она до 35 матчей продлила серию без поражений во всех турнирах.

Ничьей довольствовалась и другая команда-участница ЛЕ с россиянином в составе — «Аталанта». Отрадно, что Алексей Миранчук попал в старт и отыграл больше часа. Кроме того, незадолго до перерыва он отдал голевую передачу на Джанлуку Скамакку. После неудачного выхода из ворот Франко Израэля хавбек мог пробить сам, но не пожадничал и покатил мяч партнёру. При этом бергамоскам крайне не везло, ведь они трижды угодили в штанги, а гол Эль Билала Туре ударом через себя судья отменил из-за офсайда.

Разгром от «Ливерпуля»

Между тем, другой европейский гранд, «Ливерпуль», на выезде не оставил шансов «Спарте» — 5:1. Хотя итоговый счёт не должен вводить в заблуждение, поскольку соперники создали большое количество подходов и нанесли 30 ударов на двоих, 17 из которых пришлись в створ.

Но мерсисайдцы внимательнее отнеслись к своим шансам. Уже на шестой минуте Алексис Мак Аллистер заработал пенальти и сам же его реализовал. А затем настал черёд Дарвина Нуньеса, который на этот раз порадовал реализацией. Ещё в первом тайме уругваец оформил дубль и продлил собственную результативную серию до четырёх встреч. Более того, первый гол уругвайца оказался юбилейным 1000-м для красных во главе с Юргеном Клоппом.

Пробить же Кивина Келлехера, совершившего семь сейвов, сумел только Конор Брэдли. Защитника выпустили на замену в перерыве, и он первым же касанием срезал мяч в собственные ворота. Однако на это точным выстрелом ответил Луис Диас. А в компенсированное время отличился Доминик Собослаи. Забить вышло даже у вернувшегося в строй Мохамеда Салаха, но его гол отменили из-за положения вне игры.

Восемь мячей «Ромы» и «Милана»

Если «Аталанта» не сумела одержать победу, то две другие итальянские команды, продолжающие выступление в ЛЕ, уверенно справились со своими задачами. Особенно удивил разгром, учинённый «Ромой» «Брайтону», ведь складывалось ощущение, что болельщики увидят яркое приблизительно равное противостояние.

На деле римляне не оставили соперникам шансов уже в первой игре на «Олимпико». Открыл счёт Пауло Дибала после шикарного заброса экс-полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Судья сначала отменил гол из-за офсайда, но, посоветовавшись с помощниками на VAR, изменил решение. А незадолго до перерыва Ромелу Лукаку продавил оппонента и реализовал выход один на один. Во второй же половине Стефан Эль-Шаарави ассистировал Джанлуке Манчини и Бриану Кристанте. Таким образом, «волчица» одержала восьмую победу в десяти встречах под руководством Даниэля Де Росси.

В свою очередь, «Милан» оказался сильнее «Славии». Однако пражане могут сетовать лишь на самих себя, ведь ещё в середине первого тайма прямую красную карточку получил Эль-Хаджи Малик Диуф за грубый подкат в голеностоп Кристиану Пулишичу. Вскоре Оливье Жиру открыл счёт.

Давид Доудера буквально в следующей атаке восстановил статус-кво, но незадолго до перерыва Тейани Рейндерс и Рубен Лофтус-Чик обеспечили «россонери» комфортное преимущество. Во второй половине Иван Шранц сократил отставание, однако точку в концовке поставил Пулишич.

Дубль и рекорд Обамеянга

Разгромом завершилось и другое противостояние представителей топ-5 ведущих национальных первенств Старого Света. «Вильярреал» ничего не сумел поделать с «Марселем» и даже ни разу не пробил в створ ворот Пау Лопеса.

«Олимпик», напротив, при поддержке домашних трибун реализовал едва ли не все имевшиеся моменты. Причём исход противостояния был решён ещё в первой половине. Сначала Жордану Верету позволили головой замкнуть навес с правого края. А затем Йерсон Москера, пытаясь прервать прострел, переправил мяч в сетку.

На этом проблемы для колумбийца не закончились. Незадолго до перерыва он сбил Амина Арита в собственной штрафной. Рефери фол не зафиксировал, но, посмотрев повтор, всё же указал на «точку». Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Пьер-Эмерик Обамеянг. А по истечении часа габонец оформил дубль, красиво забросив снаряд за шиворот несчастному Пепе Рейне. Благодаря этому форвард не только вышел на чистое первое место в гонке снайперов нынешнего сезона турнира, но и с 32 голами стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы/Кубка УЕФА, опередив Хенрика Ларссона.

Вторая молодость Ди Марии

Между тем, в Португалии о себе напомнил другой именитый ветеран — Анхель Ди Мария. Исключительно благодаря его стараниям «Бенфика» ушла от поражения в домашнем матче с «Рейнджерс» — 2:2. В конце первого тайма хозяева заработали пенальти, который реализовал как раз аргентинец. Причём бригаде рефери пришлось несколько минут изучать повтор, чтобы определить: Джон Сауттар сыграл рукой в своей штрафной на подаче корнера. Опытный форвард же хладнокровно перехитрил Джека Батлэнда, катнув мяч по центру.

Правда, уже на пятой компенсированной минуте Дуджон Стерлинг опять вывел шотландский коллектив вперёд. Но во второй половине подача Ди Марии со стандарта привела к автоголу Коннора Голдсона. Защитник, рядом с которым не было оппонентов, переправил снаряд в сетку словно заправский форвард.

Чемпион мира же в 36 лет проводит потрясающий сезон. Только в чемпионате Португалии он отметился восемью голами и семь раз ассистировал партнёрам. Всего же он в общей сложности набрал 24 очка за результативность (14 + 9) во всех соревнованиях.

Невероятный матч в Будапеште

А самым ярким в Лиге конференций, безусловно, стало противостояние «Маккаби» и «Фиорентины» в Будапеште, в котором оказалось забито семь мячей. Причём начало не предвещало проблем для итальянского гранда. Уже на второй минуте Мбала Н'Зола головой переправил мяч в сетку. Однако дружина из Хайфы не думала сдаваться и ещё до перерыва не только восстановила равновесие, но и вышла вперёд.

По истечении часа счёт сравнял уже Лукас Бельтран аккуратным выстрелом из пределов штрафной. Забив, номинальные гости завладели серьёзным преимуществом, но вместо того, чтобы развить успех, опять пропустили. Анан Халаили убежал в контратаку и точно пробил в дальний.

Однако развязка на «Божик-Арене» получилась обескураживающей для израильской команды. Для начала Роландо Мандрагора вернул статус-кво. Затем второй «горчичник» показали Шоу. Точка же была поставлена на 95-й минуте, когда вышедший на замену Антонин Барак ворвался в штрафную и красиво закрутил снаряд в дальнюю девятку.

Незадолго до финального свистка на поле в составе «Маккаби» появился Даниил Лесовой, перебравшийся в новый чемпионат из «Динамо» на правах аренды. Однако российский вингер ничем не запомнился. Всего же он провёл за новый коллектив шесть матчей.

Унылые нули в Амстердаме

А вот встреча «Аякса» и «Астон Виллы» откровенно разочаровала. Складывалось впечатление, маститые соперники порадуют зрителей шквалом атак и голами. Однако ожидания не подтвердились. Более того, они всего трижды угодили в створ чужих ворот.

В дебюте перспективный шанс упустил Мусса Диаби, с чьим выстрелом из полукружия штрафной справился Диант Рамай. Амстердамцы ответили выходом Брайна Бробби практически один на один с Эмилиано Мартинесом. Но висящий на плечах нападающего защитник не позволил ему точно пробить. А по истечении часа аргентинец совершил самый запоминающийся сейв, парировав выстрел Кеннета Тейлора в упор в ближний.

Зато в концовке были показаны сразу две красные карточки. Для начала второй «горчичник» за срыв атаки получил Эзри Конса. А затем Тристан Гойер, также имевший жёлтую в пассиве, совершил опасный подкат сзади в ноги оппоненту.